Vier Apeldoorners opgepakt in grote cybercrime- en oplichtingszaak

Goede samenwerking

Toen het betreffende bedrijf er lucht van kreeg, werd de politie ingeschakeld. De recherche stelde daarop medio december 2017 een onderzoek in. Dankzij een uitstekende samenwerking met de security -afdeling van bezorgbedrijf PostNL, heeft de politie een bestelde lading kunnen onderscheppen en een ontvanger aan kunnen houden. Dit was een 41-jarige man uit Stroe.

Garage in Apeldoorn

Naar mate het onderzoek vorderde kwam ook de 26-jarige hoofdverdachte in beeld. Hij werd eind maart aangehouden samen met een 29-jarige man uit Apeldoorn die ervan wordt verdacht te hebben geholpen bij de oplichting. Tijdens huiszoekingen in Apeldoorn werd beslag gelegd op een grote hoeveelheid VVV-bonnen, een auto, contant geld en bitcoins. In een garagebox in Apeldoorn werd een deel van de buit teruggevonden.