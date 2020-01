Vijf nieuwe excellente scholen in Gelderland: bekijk hier waar je ze vindt

In het verspreidingsgebied van de Gelderlander doet vooral Rivierenland het goed. De basisscholen Jan Harmenshof in Geldermalsen en de Koningin Julianaschool in Culemborg én de vmbo-afdeling van het Lek en Linge uit Geldermalsen krijgen de titel van het Ministerie van Onderwijs. Alle drie deze scholen mochten de afgelopen drie jaar ook al dit predicaat dragen. Ook het Arentheem College Titus Brandsma uit Velp (VMBO) en het Mondial College (havo )in Nijmegen mogen de komende drie jaar de titel ‘Excellente school’voeren.

190 scholen nu excellent

Scholen krijgen het predicaat excellente school in principe voor drie jaar. Daarna worden ze opnieuw beoordeeld. Dit jaar kwamen er 62 scholen op de lijst bij.



In totaal mogen het komende jaar 190 scholen of schoolonderdelen zichzelf een excellente school noemen. Het gaat om 54 scholen in basisonderwijs, 116 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 20 scholen in het speciaal onderwijs.