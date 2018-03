Vijf Roemeense snelwegpiraten moeten tot 15 maanden de cel in

Op 24 juli 2017 werden 960 iPhones uit een rijdende vrachtwagen gestolen op de A73 bij Horst. Hierbij reden in de nachtelijke uren meerdere auto’s dicht rondom de vrachtwagen. Een persoon klom op de motorkap van de auto die pal achter de vrachtwagen reed, maakte het slot open en haalde de lading eruit. Een vergelijkbare actie gebeurde in oktober op de A15 tussen Tiel en Andelst.



Tijdens deze operatie in Limburg reden de vrachtwagen en de auto op aanzienlijke snelheid door en zorgden andere auto’s er tegelijkertijd voor dat achteropkomend verkeer niet kon inhalen. Vijf dagen na de diefstal werden de vijf verdachten aangehouden in een vakantiewoning in het Gelderse Otterlo.