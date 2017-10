Vijfde brand in drie dragen treft Epe

Nog een melding

Later deze nacht werd de brandweer voor de tweede keer opgeroepen voor een brand. Dit maal ging het om een buitenbrand aan de Kolthovenweg, zo'n 900 meter van de locatie waar de andere brand was. Het ging om een kleine brand waarvoor geen versterking opgeroepen werd van andere korpsen buiten Epe.

Eerdere branden

Het gaat om de vijfde brand in drie nachten tijd. In de nacht van zondag op maandag woedde er schuurbrand. In de nacht van maandag op dinsdag brak er brand uit bij een schuurtje in dezelfde wijk. Een half uur later brak er opnieuw brand uit bij een carport. Deze derde brand sloeg over naar de woningen nabij de carport, waardoor vier woningen werden verwoest door de brand.