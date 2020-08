Virus maakt opnieuw opmars en dwarsboomt de corona-herdenking in Heerde

Het is ‘heel verdrietig’, zegt Astrid Strijbos van Memento Mori in Heerde, ,,maar we willen geen risico lopen nu het aantal besmettingen op veel plaatsen weer toeneemt.’’ Het uitvaartcentrum had zaterdag 29 augustus twee bijeenkomsten met sprekers en gelegenheid voor ontmoeting willen houden, waarvoor mensen zich voor konden aanmelden.