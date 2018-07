Vitens: 500 miljoen liter extra waterverbruik op piekdagen door droogte

NIJMEGEN - Het is warm en droog in Nederland. En dat merken ze bij Vitens, verantwoordelijk voor de watervoorziening in onder meer Gelderland. Waar normaal 1 miljard liter per dag verbruikt wordt, ligt dat al acht weken gemiddeld 30 procent hoger. Op piekdagen is het verbruik zelfs 50 procent meer.