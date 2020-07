Vlammenzee verwoest villa en auto in Hierden

De brand brak tegen 02.00 uur uit aan de Biesteweg en was enige tijd uitslaand. De auto en de carport stonden eveneens in brand. De bewoners konden op tijd het huis uitkomen en raakten niet gewond.



De brandweer rukte met veel materieel uit, maar kon niet voorkomen dat de woning als verloren moet worden beschouwd. Voor de bewoners wordt een tijdelijk onderkomen geregeld. De oorzaak van de brand is nog onbekend.