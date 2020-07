Vlammenzee verwoest villa en auto in Veluws dorp

De brand brak tegen 02.00 uur uit aan de Biesteweg en was enige tijd uitslaand. De auto en de carport stonden eveneens in brand.



De brand woedde in een grote woning met pannen dak. In de naaste omgeving staan verder geen gebouwen. Andere woningen liggen op enige afstand.



De brandweer rukte met veel materieel uit, maar kon niet voorkomen dat de woning en auto als verloren moeten worden beschouwd. Voor de bewoners wordt een tijdelijk onderkomen geregeld. De burgemeester is in kennis gesteld.



De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer en politie doen onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de brand.