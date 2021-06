Vliegtuig met parachutisten crasht langs snelweg A50 door motorprobleem vlak na opstijgen

Het toestel reed zo’n 100 tot 150 meter door het weiland, kruiste een sloot en ramde onder meer een bord. Dat gebeurde ter hoogte van de Kraaienjagersweg in Beemte Broekland. Die loopt parallel aan de A50. De parachutisten roemen de piloot voor zijn optreden. De hele groep is overgebracht naar het paracentrum op Teuge om daar tot rust te komen.



Frank Haarman, eigenaar van de grond, zag het allemaal zelf gebeuren toen hij even koffie zat te drinken met het gezin. Bijzonder is dat hij zo’n twintig jaar geleden al eens hetzelfde meemaakte. Ook toen bleef iedereen ongedeerd.



Door het ongeval is de snelweg van Apeldoorn richting Zwolle afgesloten. Daardoor staat er een lange file. Het parachuutspringen vanaf Teuge is voor de rest van de dag stilgelegd.