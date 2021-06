Vliegtuigexpert na crash langs A50: ‘Piloten zijn getraind en deze piloot heeft ’m netjes neergezet’

Hij roemt de kundigheid van de piloot, die het in problemen geraakte toestel vanochtend in een weiland tot stilstand wist te brengen. ,,Iedere landing waar je rustig en ongedeerd van kunt weglopen is een goede landing”, zegt Joris Melkert vliegtuigdeskundige aan de TU Delft.



Het klinkt misschien een beetje cynisch, zegt hij, maar het is wel zo. ,,Op het moment dat je maar één motor hebt, zoals dit type vliegtuig heeft, en die valt uit, dan verandert het toestel in een zweefvliegtuig. Wat je dan als passagier merkt is dat het ineens heel stil wordt.”