VO-raad wil praten over examens in de winter: 'Het kan flexibeler'

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs vindt echter dat er meer besproken moet worden dan enkel een nakijkproef en vervroeging van examendata. Termeer: ,,We doen al jaren op één moment per jaar examen in de gymzaal. Dat kan flexibeler. Ook zie je dat scholen leerlingen in het laatste jaar vooral trucjes leren om de examens te halen, terwijl dat weinig zegt over kennis en vaardigheden. Laten we het CvTE-idee als opstap gebruiken om het hele centraal examen onder de loep te nemen.’’



De VO-raad pleit voor flexibilisering van de examens. Zo doet het de suggestie de centrale examens net als in het CvTE-idee naar maart te halen om scholen later in het jaar via schoolexamens zelf nog te kunnen laten toetsen wat ze belangrijk vinden. Termeer: ,,Maar je kunt ook denken aan nog meer maatwerk. Leerlingen door het hele jaar heen de kans bieden om examen te doen op het moment dat zij denken er klaar voor zijn. Dat vergt echter de nodige aanpassingen. Dit jaar willen we daarover met betrokken partijen als het CvTE, Cito en LAKS verder in gesprek.’’