Vogelgriepuitbraak in Putten kost 77.000 kippen het leven

Kippen in grensregio weer de wei in na twee maanden zonder vogelgriep

Grote uitbraak

Europa kampt momenteel met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Dit jaar is het virus in Nederland al bij 16 pluimveebedrijven geconstateerd. In ons land gelden momenteel maatregelen zoals ophokplicht en een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Vorige week nog was een bedrijf in Eefde de klos: daar werden 6.000 kippen geruimd nadat bleek dat de dieren besmet waren. Eind januari werd de ziekte vastgesteld op een bedrijf in Ede. Begin deze maand werd vogelgriep vastgesteld bij vier verschillende bedrijven in Zeewolde en Hierden.



In totaal werden ruim 83.000 eenden en kippen vergast om verdere verspreiding tegen te gaan. Eind januari werd het virus ook al in Biddinghuizen en Lelystad aangetroffen. Toen werden respectievelijk 9.700 vleeseenden en 24.000 leghennen geruimd.