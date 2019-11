Volledig vuurwerkverbod in een gemeente is mogelijk, daar is het kabinet van overtuigd

Dat schrijft ze in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. Die partij reageerde op twijfels die de Raad van State had geuit over zo’n bepaling. De vraag is of de huidige wetgeving in Nederland genoeg juridische basis biedt voor gemeenten om vuurwerkverboden in te voeren.



Haken en ogen

De adviesraad van de RvS stelde dat dat voor vuurwerkvrije zones in een stad of dorp wel zo is. Maar consumenten het in de gehele gemeente verbieden om vuurwerk af te steken gaat weer verder.



De adviesraad van de Raad van State ziet daar geen waterdichte juridische ‘grondslag’ voor. Juriste Mariëtta Buitenhuis uitte in de Stentor dezelfde twijfel. Zij voorziet haken en ogen bij ‘de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenten op dit punt’.



In haar antwoord op de vragen van het CDA hierover, geeft Van Veldhoven aan de kritiek te hebben begrepen. Maar zij stelt dat de kanttekeningen die de adviesraad van de Raad van State had, nu zijn weggenomen door een tekstuele aanpassing in het landelijk Vuurwerkbesluit.

Rechter

Toch moet een gemeente een volledig verbod goed voorbereiden, merkt Van Veldhoven op. ‘Gemeenten moeten ieder besluit goed onderbouwen, dus ook een afsteekverbod. De rechter kan deze onderbouwing toetsen wanneer een handhavingsbesluit wordt aangevochten door een belanghebbende.’



Anders gezegd: als iemand naar de rechter stapt met een boete, blijkt definitief of het verbod juridisch goed in elkaar zit.



Een meerderheid in de Apeldoornse gemeenteraad wil een volledig verbod invoeren voor de volgende jaarwisseling; 2020/2021. In Apeldoorn is het CDA een van de grote pleitbezorgers van zo'n regel.

Verkoop