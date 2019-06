Voorbijganger redt zeven eendenkuikens uit riool op industrieterrein in Apeldoorn

Maar het gepiep hield niet op. De voorbijganger ging op zoek naar een achtste kuiken, maar kon het dier niet vinden. Hij belde de Dierenambulance, die vervolgens de brandweer inschakelde.



Een bluswagen die in de buurt was rukte uit naar de Weegschaalstraat en onderzocht de put. De brandweermannen hoorden geen gepiep meer en probeerden met licht en fotocamera's een beeld te schetsen van rioolput.



Voor de zekerheid werd met bluswater het riool door gespoten in de hoop dat een eventueel achtste kuiken bij een volgende put tevoorschijn zou komen. Dat gebeurde niet. Een achtste kuiken werd niet aangetroffen.