Vrachtwagen kantelt op A50: met slachtafval bezaaide oprit afgesloten

De vrachtwagen kwam uit de richting van Klarenbeek en reed vanaf de Zutphensestraat de oprit van de A50 op. In de bocht sloeg het voorste deel van de vrachtwagen om waarbij het slachtafval zich over de weg verspreidde. ,,Halve koeien, varkens, noem het maar op’’, schetst fotograaf Pim Velthuizen de situatie. ,,Darmen liggen hier over de weg, de hele weg ligt hier bezaaid met bloed en vocht. Het stinkt hier een uur in de wind.’’

Verkeersoverlast

De brandweer werd opgeroepen maar was niet nodig. De chauffeur is bij het ongeval niet gewond geraakt. Het ongeval met het slachtafval zorgt niet alleen voor een hoop rotzooi, maar ook voor de nodige verkeersoverlast.



De oprit van de A50 richting Beekbergen is afgesloten voor verkeer vanwege opruimwerkzaamheden. Dit gaat naar verwachting nog tot een uur of acht vanavond duren.



Het voorval trok de aandacht van het verkeer op de Zutphensestraatweg. De afleiding van de weg had tot gevolg dat een aantal passerende automobilisten op elkaar botste met enige blikschade tot gevolg.