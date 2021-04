Vrachtwagen verliest trap en pallets: ravage en file op A1 van Deventer naar Apeldoorn

De andere weggebruikers achter de vrachtwagen konden niet verder. Een busje met aanhanger moest uitwijken waardoor de aanhanger losschoot en nog eens vijf voertuigen liepen schade op.



Een ZOAB Cleaner is momenteel bezig om de weg schoon te maken: over honderden meters liggen brokken hout en splinters. Er is verder niemand gewond geraakt.