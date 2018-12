Vrachtwagen vol hooibalen brandt uit op de N831

De brand werd ontdekt door een automobilist die achter de vrachtwagen reed. Hij zag dat de lading hooibalen in brand stond, haalde de vrachtwagen in en dwong deze tot stoppen.

De brandweer kwam met vier voertuigen op de melding af. Het blussen werd bemoeilijkt doordat op de Bergsche Maasdijk niet veel water voor handen is om mee te blussen. Ondanks de inzet van brandweermannen van vier korpsen uit de regio, was de vrachtwagen niet meer te reden. Deze is volledig in de as gelegd.