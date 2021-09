Vrachtwagenchauffeur gooit truck dwars over de weg nadat motorrijder hard valt

De motorrijder schrok van een personenauto, bij het opdraaien van de Arnhemseweg ter hoogte van wegrestaurant Mendel. Hij botste tegen een middengeleider en kwam hard ten val. De man is met in elk geval beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Spookrijden

Veel bestuurders die vanaf de snelweg richting Apeldoorn wilden, reden een stuk over de andere rijbaan om voorbij het ongeval te komen. Dat ‘spookrijden’ zorgde voor een risicovolle situatie.



Een vrachtwagenchauffeur die dat zag plaatste zijn truck zo dat in elk geval de plek van het ongeluk en het ambulancepersoneel afgeschermd waren. De politie nam die taak later over.



Inmiddels kan het verkeer tussen Apeldoorn en de snelweg weer vlot in beide richtingen doorrijden.



De Arnhemseweg op de kaart: