Vrachtwagenchauffeur raakt zwaargewond op bouwterrein, traumaheli landt in Apeldoorn

Wat er precies is gebeurd even voor 14.30 uur, is nog niet duidelijk. Naast de traumahelikopter kwamen ook drie ambulances en de politie ter plaatse.



Het slachtoffer is enige tijd behandeld in de ambulance en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. De MMT-arts uit de traumaheli is meegegaan ter ondersteuning.



Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de politie verder geen mededelingen over de zaak. ,,De arbeidsinspectie gaat verder onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval”, laat woordvoerster Chantal Westerhoff weten.



De locatie van het ongeluk op de kaart: