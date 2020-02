Vrienden raakten zwaargewond bij terrasdrama Deventer en doen één keer hun verhaal

Ze hadden gewoon een gezellige avond in café De Bisschop, zeggen drie van de vijf slachtoffers. Ver weg van het centrum van Deventer doen ze in een hotel hun verhaal. Een dag na de eerste zitting in de rechtbank, waar het voorarrest van de 37-jarige verdachte werd verlengd tot de strafzaak in april echt dient, lazen ze vol ongeloof wat Roy van T. en zijn advocaat daar allemaal vertelden.