Vrouw schrikt zich rot wanneer ze haar groene container wil reinigen

Een dag later blijkt dat de dieren het weer goed maken. ,,De konijnen zijn alweer tijdelijk in opvang geplaatst. We proberen altijd de eigenaar te vinden, want misschien zijn de dieren wel gestolen. Als dit naar verloop van tijd nog geen resultaat heeft opgeleverd, worden ze herplaatst’’, laat een medewerkster van de Dierenambulance weten.



Ook voor de Dierenambulance is dit een opmerkelijke gebeurtenis. ,,Nee, gelukkig gebeurt dit niet veel. Niet wekelijks of maandelijks. De vrouw uit Ermelo schrok ook echt, ze zag opeens een tas bewegen... Gelukkig leefden de konijnen nog’’, vertelt ze verder.



De Dierenambulance doet naar aanleiding van de dumping nog wel een oproep op social media: ‘Mensen, dump geen dieren maar bel ons. Er is altijd een oplossing!’