Vrouw van vermoorde Apeldoorner Herman Rouwenhorst (55) gearresteerd in Kenia

Vriendin van vermoorde Nederlan­der (55) in Kenia onder­vraagd over ‘rammelende’ verklaring

6 juni De vriendin van de 55-jarige Nederlander die vrijdag werd vermoord in zijn appartement in een buitenwijk van de havenstad Mombasa, is gisteren urenlang ondervraagd door de politie. De verklaring van de vrouw bevat hiaten en roept op sommige punten vragen op, melden Keniaanse media.