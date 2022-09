Vuilniswagen op waterstof zoeft binnenkort door Arnhem: ‘We hebben een cursus gehad om te tanken’

Een schone vuilniswagen. Het lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Op de Walburgstraat voor het stadhuis zoefden donderdagmorgen de vuilniswagens op waterstof voorbij op weg naar hun presentatie op de Markt. ,,Hij rijdt heel rustig en stil. Een fijne wagen om in te rijden”, zegt Gerhard Bloemen van PreZero. Gehuld in een fluoriserend oranje hesje stapt hij uit de cabine.