Vuurwapen(s) gevonden tijdens grote politie-inval bij autobedrijf in Apeldoorn

Bij de inval door zwaarbewapende en in kogelwerende vesten gehulde agenten werd ook een vrouw van 25 aangehouden. Hoewel deze Apeldoornse al snel op vrije voeten kwam, is ze nog wel verdachte in deze zaak. Haar worden volgens Toonen dezelfde feiten ten laste gelegd als Van H.

Wat zat er nou in die kluis?

Met veel bombarie maakte de politie die 26 januari ook een enorme kluis buit. Grote vraag was wat er in het door een bergingsbedrijf afgevoerde gevaarte zat.



Pandeigenaar Jan Gerrit van der Weerd zei de volgende dag al dat de kolossale kluis ‘hartstikke leeg’ was. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat nu. Woordvoerder Annette Toonen meldt althans dat er ‘niets relevants’ in aan is getroffen.



Van H. werd al voor meerdere criminele activiteiten veroordeeld. Maar nog niet eerder in verband gebracht met drugshandel. Van der Weerd liet veertien dagen geleden optekenen dat dat ook voor hem nieuw was. ,,Het zou mij verbazen als ze in de loods met drugs bezig waren. Zoals ik ze ken staan ze daar niet positief tegenover.”



Bekijk hieronder beelden van de politie-actie: