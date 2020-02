Vwo’ers half jaar geschorst na toetsfraude in Apeldoorn: ‘Dit kan echt niet’

Vervelend

Verscheidene leerlingen zijn betrokken bij de fraude, die eind december aan het licht is gekomen. ,,Leerlingen die actief foto’s maakten en kasten forceerden, maar ook leerlingen die hielpen bij de verspreiding van de toetsen. Deze leerlingen zijn fors over de schreef gegaan. Dat kan echt niet.’’



,,Het is heel erg vervelend voor iedereen’’, vindt Van Hartingsveldt. ,,Vooral voor de leerlingen die te goeder trouw zijn. Je leidt mensen op voor een goed diploma, dus je toetsen moeten valide zijn.



Dan kan je als school niet zeggen: ‘We denken dat je het niet gedaan hebt. We geloven dat ook, dus jij hoeft de toetsen niet over te maken.’ De toets is niet valide, dus iedereen moet de toets opnieuw maken.’’



Een aantal leerlingen dat actief fraude pleegde, is tot eind van het schooljaar geschorst. ,,We laten ze wel op school komen en geven ze een alternatief programma waarbij ze zich kunnen voorbereiden op hun examen. Ze mogen hier wel examen doen, maar de weg naar de les is afgesloten.’’