Wandelaar stuit op dode in bos bij Ermelo

Maar over de doodsoorzaak valt nog niets te zeggen, mede omdat het lichaam in staat van ontbinding is; ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. ,,Het lichaam heeft al langere tijd in het bos gelegen. Het gaat vermoedelijk om een man, gezien de kleding.’’



Het lichaam lag niet langs een pad, op ongeveer een halve kilometer van de Ericalaan en ruim tweehonderd meter van de Putterweg, nabij de Oude Arnhemse Karweg, dat is een onverhard pad waar ook auto's kunnen rijden. De hond was het bos ingegaan, mogelijk omdat hij iets rook. Toen de wandelaar het lichaam ontdekte waarschuwde hij rond half vier de politie. Het lichaam werd na zes uur uit het bos gehaald.