Wanneer kunnen we schaatsen op natuurijs? Het is dit bitterkoude weekend de meest gestelde vraag. Pas dinsdag verwachten kenners het antwoord te kunnen geven. ,,Op dit moment is het door de wind en de zon nog helemaal niets”, treurt Carl Mureau van schaatsbond KNSB.

Her en der in het land zijn deze zondag een paar ijsbaantjes open, waaronder in Oosterbeek. Akkers die onder water zijn gezet. Maar voor het echte natuurijs, is het simpelweg nog te vroeg. ,,Je merkt aan alles dat iedereen staat te trappelen om de schaatsen onder te binden”, weet Mureau. ,,Er zijn schoolvakanties, mensen hunkeren naar het ijs. Maar we hebben echt een dag of 4 a 5 overdag vorst nodig om een stevige ijslaag te krijgen.”

Lees verder onder de infographic:

Volledig scherm Schaatsen op natuurijs, wanneer kan het? Overzicht verwachte ijsaangroei in delen Nederland. © ANP Infographics

Niet best

Dat beaamt ook Gert Koppers van IJsclub Giethoorn. ,,Ik maakte vanochtend een ronde om te kijken hoe het er bij lag, maar dat was nog niet best…” Een ronde op de schaats? ,,Nee”, lacht Koppers. ,,Dat kan echt nog niet. Overal liggen losse stukken ijs.” Hij ziet ook de aankomende week niet rooskleurig in. ,,De wind speelt parten. Het ijs groeit slecht dicht.” In Giethoorn is nog geen vaarverbod van kracht. ,,Maar de pleziervaartuigen liggen wel stil”, weet Koppers. Zijn club roept wel op om niet te varen, zodat een ijslaag dicht kan groeien.

Waterschap Drents Overijsselse Delta zette donderdag het gemaal Stroink stil. ,,Dan stroomt het water minder en is de kans op een goede ijslaag beter”, weet Herald van Gerner. Dinsdagochtend komen de leden van het waterschap bijeen om te kijken of er meer gemalen uitgezet dienen te worden. ,,Pas dinsdag hebben we echt zicht op de vraag of er geschaatst kan worden. Want wij willen er alles aan doen om dat mogelijk te maken! Nu is het nog veel te vroeg. Ik passeerde net een kolk en daar zwommen gewoon eenden...”

Quote Je moet wel extreem voorzichtig zijn. Want sommige wakken zullen met een klein vliesje dichtgroeien. Dan lijkt het stevig ijs, maar dat is het niet. Boswachter Jan Griekspoor

Boswachter Jan Griekspoor, actief bij de Oostvaardersplaassen, is optimistisch. Hij sluit niet uit dat morgen de eerste schaatsers het natuurijs op gaan. ,,Maar je moet wel extreem voorzichtig zijn. Want sommige wakken zullen met een klein vliesje dichtgroeien. Dan lijkt het stevig ijs, maar dat is het niet.” Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de keuze: wel of niet het ijs op. ,,Wij gaan geen waarschuwingsborden neerzetten, maar we houden wel een extra oogje in het zeil.”