Was 2020 voor jou juist een topjaar? Laat het ons dan weten!

OproepVoor veel mensen was 2020 door corona geen leuk jaar: veel thuiswerken, weinig contacten, haast geen evenementen en feestjes, ziekte of overlijden. Maar er zijn ook mensen voor wie het wél een topjaar was: omdat ze toch die fantastische nieuwe baan kregen, een nieuwe liefde vonden, een prijs in een loterij wonnen of om welke reden dan ook.