Was de ontslagen Leisurelands-baas Erik Droogh een onderschatte visionair of een spijkerharde dictator?

Is Droogh in zijn ondernemingsdrang uit de bocht gevlogen? ,,Hij is net een dictator: zijn wil is wet.”



Opeens verdween Erik Droogh (63) eind september roemloos van het toneel. Geschorst en vervangen door een interim-directeur. Vorige week volgde zijn definitieve ontslag. Vrij plotseling kwam zo een einde aan zijn twintig jaar lange bewind als directeur van Leisurelands, een bonte verzameling van twintig recreatiegebieden in Gelderland – waaronder Rhederlaag bij Lathum, Stroombroek bij Doetinchem, Berendonck bij Wijchen, de Groene Heuvels in Ewijk en de Mookerplas.



Het avontuur van Droogh bij Leisurelands begint in 1999. Veel gemeenten zitten in die tijd met hun recreatieplassen in de maag. ,,De kosten voor onderhoud rezen de pan uit”, vertelt Marijke van Haaren, wethouder in Berkelland.



In het verleden had ze als gedeputeerde van de provincie Gelderland veel te maken met Leisurelands. Van 2013 tot 2015 zat ze in de raad van commissarissen en hield ze toezicht op het beleid van Droogh.