Wat bent u kwijt aan de middelbare school?

OPROEPHet onderwijs in Nederland is gratis, maar wie aan het begin van het schooljaar de lijst ziet met ouderbijdragen die worden gevraagd voor excursies, schoolkampen, talentklassen en andere activiteiten weet wel beter. Een kind op de middelbare school kost honderden euro’s per schooljaar.