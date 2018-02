Wat een overdreven gedoe om wat winterse temperaturen

Jouw meningNederland wacht een paar nachten strenge vorst. Dat vergt niet alleen voorbereidingen voor ijsbanen en schaatsers, maar ook maatregelen om vorstschade te voorkomen. Het is toch even opletten dat die mooie plant of de waterleiding niet kapot vriest. Was de accu van de auto eigenlijk nog wel goed. En oh ja... is je buitenkraantje al afgesloten?