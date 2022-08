Waterstanden in Rijn en Waal stijgen iets door noodweer in Alpen

De waterstanden in de Rijn en de Waal stijgen naar verwachting de komende dagen lichtjes door hevige regenbuien in de Alpen. De kans is wel aanwezig dat het maar van korte duur is.

Boven de Alpen vallen dit weekend hevige buien. Maar daar profiteert dit gebied niet automatisch van, zegt Johny Willemsen, meteoroloog van Weeronline. ,,Vrijwel alles dat in Oostenrijk valt, stroomt niet naar de Rijn maar naar andere rivieren in Europa. Eigenlijk profiteren we hier alleen van het water dat valt in de noordelijke helft van Zwitserland.”

‘Beter dan niets’

Ook daar is echter flink wat regen gevallen, met ook wateroverlast tot gevolg. Die waterstromen zijn als ze eenmaal bij Nederland zijn een flink stuk minder indrukwekkend, zegt Willemsen. ,,Uit berekeningen in Duitsland blijkt dat er bij Emmerich, aan de Duitse grens, nog maar 10 tot 15 centimeter extra water overblijft. Dat is beter dan niets. Maar als er geen nieuwe buien komen, zit je op het einde van de week weer bijna op dezelfde lage waterstanden als nu. Ook in Duitsland en Zwitserland willen ze immers zo veel mogelijk water vasthouden.”

Droogte duurt voort

Bij het meetpunt Lobith staat de Rijn op dit moment op een extreem lage waterhoogte van 6 meter 54, wat zorgt voor allerlei problemen op het water en in de akkers en natuurgebieden rondom de rivieren. De lange periode van droogte lijkt voorlopig ook niet opgelost te worden door veel regenwater in ons eigen land. ,,Misschien een buitje in de nacht van dinsdag”, zegt Willemsen. ,,Maar verder wordt het weer heel erg warm. Dat is voor de droogte super ongunstig.”

Volledig scherm Door de lage waterstand in de rivier kan de scheepvaart minder lading meenemen. © VINCENT JANNINK

