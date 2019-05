Weer drugs gevonden in fruitcontainer bij De Groot in Hedel

De verdovende middelen zijn inmiddels door de politie in veiligheid gebracht, weg van het terrein van De Groot. Vorig jaar gebeurde hetzelfde in Hedel. Tussen de bananen werd een flinke lading drugs gevonden. Een verdacht persoon reed toen rondom het bedrijf. Een bewakingseenheid staat nu bij de poort ter bescherming van eventuele criminelen die de gevonden lading nog willen ‘oppikken’. Het onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog in volle gang.

Twaalf kilo coke

Het zit De Groot niet echt mee. Drugscriminelen blijven maar gebruik maken van de transportroutes van de groothandel. In mei 2017 werd er twaalf kilo cocaïne gevonden. Vorig jaar werden vier mannen opgepakt die op zoek waren naar een verstopte lading. Ze hadden een vuurwapen bij zich en na de zoveelste drugsvondst stortte ook het dak van de groothandel in door hevige regenval.

‘Medewerkers niet in gevaar’

Al ruim tachtig jaar importeren ze fruit en al die jaren weten ze bij De Groot fresh group in Hedel dat drugscriminelen interesse hebben in de transportroutes overzees.



Vooral vanuit Ecuador en Colombia. De bewaking werd vorig jaar al flink opgeschroefd vanwege de drugsvondsten ,,Gelukkig is het protocol, wat het bedrijf na eerdere incidenten samen met justitie heeft opgesteld, doeltreffend geweest. Zowel de medewerkers als de bedrijfsvoering is niet in gevaar gekomen”, aldus Ilona de Mooij De Groot fresh group.