Weinig alternatieven voor doortrekken A15: leidt uitstel tot afstel?

Een dag nadat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie een kritisch oordeel over het Nederlandse stikstofbeleid velde, stuurde Rijkswaterstaat een briefje naar betrokkenen bij de A15 in Gelderland: dit kan weleens een groot probleem worden. Hoe groot, weet nog niemand. Maar dat de doortrekking van de A15 - het middel tegen de files in centraal Gelderland - nog vele jaren op zich laat wachten, is duidelijk.