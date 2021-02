Wielrenner geschept op beruchte kruising, slachtoffer met traumahelikopter mee

Het slachtoffer is behandeld door traumapersoneel uit de helikopter. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Even na 17.00 uur werd de wielrenner in de traumaheli gelegd om naar het ziekenhuis te worden gebracht.



Het ongeval op kruispunt Quatre Bras staat niet op zichzelf. Fietsers die worden geschept tijdens het oversteken of auto’s die op elkaar klappen bij het opdraaien van de N348: de ongelukken op de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen rijgen zich al jaren aaneen.



In het najaar ging het kruispunt daarom op de schop. Quatre Bras kreeg twee middengeleiders, één aan de kant van Gorssel en één aan de kant van Eefde. Bij de geleider aan de kant van Eefde is een opstelruimte voor fietsers. Zij kunnen zo veilig in twee keer oversteken, zo was de opzet.