Wijkagente Kim overleden, lichaam gevonden in het water: ‘We zullen je nooit vergeten’

De politie Zoetermeer rouwt om het overlijden van wijkagente Kim. De vlag hangt maandag halfstok. Kim Minnee (33) werd zondagochtend in het water gevonden in Zoeterwoude.

Kim Minnee, wijkagente in Dorp en Palenstein, werd zondagochtend rond 8.30 uur gevonden in het water bij de Weipoortseweg in Zoeterwoude. Ze zou onderweg naar werk in het water zijn beland. Hulpdiensten hebben haar lichaam uit het water gehaald. Zij kwamen na de melding met spoed ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd ingeroepen. Hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De politie was met veel mensen en voertuigen aanwezig op in Zoeterwoude. Zo deden de verkeersongevallenanalyse en de forensische recherche van de politie vervolgens onderzoek naar het incident. De Weipoortseweg werd tijdens dat onderzoek afgesloten voor het verkeer. Rond 11.00 uur ging de weg weer open. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

Minuut stilte

De verslagenheid onder collega’s is immens groot, meldt een woordvoerder van de politie. Vanochtend werd tijdens de briefing in Zoetermeer een minuut stilte gehouden voor de wijkagente. Voor agenten is het nog te moeilijk en te vroeg om te reageren hoe Kim was als collega en mens. Via Twitter kwamen al wel snel reacties binnen over het nieuws.

Voordat ze naar Zoetermeer kwam, was Minnee jaren werkzaam in Zwanenburg (Haarlemmermeer). ,,Met grote verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht dat onze collega Kim is overleden”, meldt Politie Basisteam Haarlemmermeer. ,,Kim heeft jarenlang op ons team gewerkt. In april 2021 is zij wijkagent in Zoetermeer geworden.”

Volledig scherm Bij het politiebureau in Zoetermeer hangt de vlag halfstok. © Rob Doorneveld

Op Twitter reageren hulpverleners uit het hele land op het overlijden van de agente. ‘Een innemende, goedlachse en hard werkende collega is niet meer. Rust zacht’, zegt Ton Wijsman, wijkagent in Nieuw-Vennep.

Bij Rob Doorneveld, collega in de stad, komt het verlies hard aan. Het politiebureau in het Stadshart hing de vlag halfstok ter nagedachtenis van hun overleden collega. ,,Wat een vreselijk nieuws vanmorgen. Niet te bevatten. Ik ga je enorm missen”, schrijft wijkagent Doorneveld (De Leyens). ,,Rust zacht lieve Kim. We zullen jou nooit vergeten. Voor altijd in ons hart.”

