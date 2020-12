Winter Wunderland Drive-In: Supertoll, maar je moet wel vóór je blijven kijken

Deze drive-inkerstmarkt is sinds vorige week geopend. De route is maar liefst 2,5 kilometer en voert over het attractiepark, dwars door een circustent en enkele hallen waar kunstsneeuw naar beneden komt. Onderweg kun je kamelen zien en zwaaien naar een jongleur en een zanger. Ze zwaaien terug, poseren voor de foto, alles is supertoll, als je maar blijft zitten en goed op de auto voor je let. Veel attracties draaien, weliswaar leeg, maar zijn in kerststijl versierd. De zee van knipperende led-lampjes doet bijna zeer aan de ogen.