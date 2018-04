Wolven doden 2 schapen per dag: 'Als we niet oppassen, is Oost-Nederland straks schaaploos'

NIJMEGEN - Het aantal schademeldingen door wolven neemt snel toe. In de maanden maart en april zijn er maar liefst 21 meldingen binnengekomen van gedode schapen bij het faunafonds. Het gaat in totaal om ongeveer 60 gedode schapen. In heel 2017 kwamen er acht meldingen binnen met maar 21 gedode schapen.