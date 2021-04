Woning zwaar beschadigd na grote brand in Apeldoorn, brandweer breekt dak van pand open

Rond 17.00 uur vanmiddag sloegen de vlammen uit het dak van de woning. Ook was er sprake van een hevige rookontwikkeling. De rook trok in grote dikke wolken over het centrum van de stad. De Deventerstraat werd volledig afgesloten voor verkeer.

Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse omdat er mogelijk nog een persoon in het pand aanwezig was. De brandweer werd opgeschaald naar twee blusvoertuigen. De brand kon op een bepaald punt niet meer van binnenuit geblust worden en daarom werd van buiten en bovenaf - met een hoogwerker - het vuur bestreden. Om de vuurzee goed te kunnen bereiken werd het dak open gebroken.

Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle en konden brandweerlieden het pand in om de brand verder te controleren. Er zijn vijf mensen onderzocht door aanwezige ambulancemedewerkers.



Voor het pand staat een zwaar beschadigde auto, waarvan de voorruit aan diggelen is. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. Hoe de brand is ontstaan is ook nog onduidelijk. De recherche is aanwezig en doet onderzoek.