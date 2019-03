Woonboerderij met rieten dak op de Veluwe zwaar beschadigd door brand

De eerste melding van de brand kwam omstreeks kwart over tien. Volgens een getuige zijn er bij de boerderijen stallen met paarden, maar zijn die niet in gevaar door het vuur.



Er zijn blusvoertuigen van de korpsen uit Putten en Ermelo aanwezig en verder is er een hoogwerker uit Nijkerk en is de rietploeg van Kootwijkerbroek opgeroepen. Burgemeester Lambooij van Putten is ook gekomen om zelf de situatie in ogenschouw te nemen.