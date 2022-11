Woongenot ver te zoeken bij Cheryl na jaar in gloednieuw huurhuis: ‘Het is hier één bak ellende’

Een nieuw huis in een nieuwe buurt. Cheryl (achternaam bekend bij redactie) was een jaar geleden blij met haar stek in nieuwbouwbuurtje Aan de Dijk. De blijdschap sloeg al snel om, toen de woningen in het nieuwbouwproject bleken te lekken. Vochtplekken doemden op verschillende plekken in de woningen op.