Zeeleeuw Adak (25) van Dolfinarium overleden: 'Hij was een icoon'

Stellerzeeleeuw Adak, die sinds 1997 in het Dolfinarium in Harderwijk leefde, is overleden. Het zeezoogdierenpark besloot deze week het imposante dier in te laten slapen. ,,Adak was gewoon op’’, vertelt woordvoerder Taco Rietveld.

,,In het wild worden stellers meestal niet ouder dan 18 of 19 jaar. Adak was inmiddels 25 jaar oud.’’

De reusachtige Adak was een indrukwekkende verschijning. Maar dat moest ook wel. Hij was namelijk de harembaas van de groep stellerzeeleeuwen die in het Dolfinarium leeft.

,,Adak is in 1997, op 4-jarige leeftijd, vanuit Canada naar Harderwijk verhuisd", weet Rietveld. Al snel nam het imposante dier de rol van harembaas op zich. ,,Gedurende zijn periode in het Dolfinarium heeft hij in totaal tien pups verwekt. Adak heeft dus bepaald niet stilgezeten.’’

Uitwisseling

Het merendeel van zijn kroost, leeft inmiddels elders. Er is namelijk veel uitwisseling tussen zeedierenparken. Dit om inteelt binnen groepen dieren te voorkomen. Ashita, die in 2011 is geboren in een Chinees dierenpark, neemt het stokje van Adak over. ,,Hij is momenteel het enige mannetje in de groep, die uit in totaal zeven dieren bestaat. De laatste tijd begon Ashita de rol van harembaas al meer en meer op zich te nemen.’’



Adak was niet ziek, zegt Rietveld. Wel ging het dier duidelijk gebukt onder zijn aanzienlijke leeftijd. ,,Je zag gewoon dat Adak helemaal op was. Uiteindelijk is daarom besloten om het dier uit zijn lijden te verlossen. Dat is nooit leuk. We gaan Adak dan ook vreselijk missen.’’

'Zacht karakter'

Robert van Schie is meer dan twintig jaar verzorger geweest van Adak en kent het dier dus als geen ander. ,,Adak was een icoon met een zacht karakter’’, vertelt hij. Het Dolfinarium in Harderwijk is een van de weinige dierentuinen in de wereld waar stellers worden gehouden. De diersoort is lange tijd met uitsterven bedreigd, maar is inmiddels zijn de aantallen in het wild zich weer aan het stabiliseren.