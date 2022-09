Zendmast bij Loenen in brand, politie vermoedt brandstichting

Rond kwart over drie zag de automobilist vlammen in de zendmast die langs de A50 staat tussen Arnhem en Apeldoorn. Daarop belde hij 112 waarna de brandweer groots uitrukte.

Tweede keer

Het is de tweede keer in tien maanden tijd dat de zendmast vlam heeft gevat. Op 17 december vlogen deze- en nog een andere mast bij Beekbergen in één nacht langs de A50‘’s nachts in brand. De politie houdt net als de vorige keer rekening met brandstichting.