Zes jaar cel geëist tegen vader die baby Aniek in Hengelo doodde: ‘Mijn leven is leeg’

ALMELO - Tegen vader Hans ter H. (39) uit Hengelo is in de rechtbank in Almelo 6 jaar cel geëist vanwege de dood van baby Aniek. Volgens justitie is hij schuldig aan zware mishandeling van zijn kind negen maanden oude dochtertje in 2016, met de dood tot gevolg.

Ter H. is doodslag ten laste gelegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij volledig toerekeningsvatbaar. “Hij heeft Aniek van het leven beroofd, terwijl ze geborgenheid mocht verwachten.”

Moeder Nicole vertelde de rechtbank in haar slachtofferverklaring dat haar leven kapot is. “Ik mis haar. Mijn leven is leeg. Al krijg ik nog 10 kinderen. Het gevoel blijft leeg.” Ze smeekte haar ex: “Vertel me de waarheid. Daar hebben Aniek en ik recht op.” Ze heeft een tatoeage laten zetten van een naar de hemel vliegende vlinder, met daarbij de letter A. Haar dochtertje stierf in haar armen. “Hoe kon je dit je eigen vlees en bloed aandoen, Hans?”

Hans ter H. ontkende in alle toonaarden dat hij Aniek heeft mishandeld. Hij verklaarde in de rechtbank dat hij ‘vliegtuigje’ had gespeeld met zijn dochter en dat hij haar daarbij heeft laten vallen. Hij zei daarover huilend: “Ik mis haar iedere dag weer. Vier jaar gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk.” Tegen Nicole zei hij: “Ik wou dat we samen konden rouwen.”

Tegenstrijdige verklaringen

Tijdens de verhoren heeft H. tegenstrijdige verklaringen afgelegd, waar ook de rechters hem op wezen. Ook heeft hij aan bekenden van hem gevraagd om een alibi te verschaffen. Hij zei daarover dat er gaten zaten in zijn geheugen. De vader belde ook geen 112. Dat deed de moeder toen ze thuis kwam van het boodschappen doen.

Een patholoog heeft vastgesteld dat er diep in het hoofd van Aniek kneuzingen waren. “Dat geeft maar aan hoe heftig de impact was. Alleen schudden of gewoon vallen kan niet al het letsel verklaren”. Er was sprake van zwaar hersenletsel.