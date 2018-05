Zet de tuinset maar weer binnen: opnieuw noodweer op komst

De voorspelling van Weerplaza is niet mals. Warm wordt het in elk geval. De weerdienst voorspelt temperaturen in Arnhem, Doetinchem en Nijmegen tot ongeveer 24 graden. Dat zijn nog maar gemiddelden: lokaal kan het oplopen tot maar liefst 30 graden.



In de ochtend begint het in het zuiden van Nederland al te onweren. Vanmiddag bereikt dat deze regio. Code geel is afgegeven. Dat betekent kans op hevige regenval, met op sommige plekken in korte tijd veel neerslag. Daarnaast worden hagelstenen verwacht van zo'n 2 centimeter dik en windstoten tot 60 kilometer per uur, windkracht 7.