Zeven arrestaties rondom illegale viering 130-jarig Vitesse met vuurwerk in centrum Arnhem

MET VIDEOARNHEM - Zeven arrestaties en negen boetes. Dat is het resultaat van een mislukte poging van de harde kern van Vitesse om vrijdagnacht de 130e verjaardag van Vitesse in te luiden.

Via sociale media riep de harde kern de afgelopen dagen supporters op om vrijdag rond middernacht naar de Eusebiuskerk te gaan. Daar zou met veel vuurwerk een feestje gevierd worden.

Politieauto's reden af en aan

Vlak voor dat de klok twaalven sloeg, reden de politie-auto’s en - busjes af en aan in het centrum van de stad. Tientallen agenten in uniform en burger bevolkten de straten en pleinen rondom de Eusebiuskerk. Het ‘feestje’ van de groep hooligans was illegaal, omdat er geen melding was gemaakt bij de gemeente Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch liet hierop weten dat de politie hard zou optreden als grote groepen mensen zich in het centrum zouden ophouden.

,,Aan het eind van de avond zagen we op diverse plaatsen in de binnenstad groepen van de harde kern zich mobiliseren, waaronder veertig personen op de Rijnkade", zegt Marcouch. Zij kregen na controle te horen dat ze niet welkom waren. Bij de controle bleken diverse jongeren drugs, illegaal vuurwerk en een gasvuurwapen bij zich te hebben.

,,Rond middernacht kwamen toch nog diverse supporters richting de Eusebiuskerk. Hier hebben we snel de rust kunnen herstellen door mensen uit de anonimiteit te halen en te vorderen het gebied te verlaten. Kort hierna verdween de doelgroep uit de binnenstad", voegt de burgemeester van Arnhem toe.

Honderd stadionverboden

De afgelopen week heeft Vitesse veertig stadionverboden opgelegd aan supporters die illegaal vuurwerk afstaken tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Heerenveen. In totaal mogen nu ruim honderd hooligans stadion Gelredome niet meer bezoeken.

Ook voor burgemeester Ahmed Marcouch was door de voortdurende overlast rond wedstrijden van Vitesse de maat vol. Te vaak liep het in binnen- en buitenland uit de hand met het afsteken van vuurwerk, vechtpartijen en andere vormen van overlast. Dit is de voornaamste reden dat Marcouch het spontane feest van afgelopen vrijdagnacht niet gedoogde.

Via sociale media liet de aanhang vrijdag aan het eind van de avond nog wel weten dat het feest was afgeblazen wegens de grote politiemacht in het centrum. Over de aanhoudingen en dwangsommen zegt Marcouch: ,,Wij zullen verder kijken naar het opleggen van andere maatregelen voor deze personen zoals bestuurlijke dwangsommen en stadionverboden.”

Volledig scherm De politie arresteert een man bij de Eusebiuskerk. © Roland Heitink / Persbureau Heitink