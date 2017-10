Zieke Anneke in zevende hemel met prijs 'Miljoenenjacht'

Terwijl Linda de Mol op tv met haar koffertjes in de weer was, had Annekes man Gert nog even de hond uitgelaten. ,,Hij zei dat hij camera's zag, maar ik dacht dat hij een grapje maakte. Onvoorstelbaar dat ineens Winston voor de deur stond!’’ De presentator merkte direct hoe geëmotioneerd ze was. ,,Ik heb fibromyalgie, een spierziekte. Nu kunnen we hopelijk verbouwen, om alles gelijkvloers te hebben. Anders zat dat er niet in...’’



Terwijl de Apeldoornse aan het bekomen was van alle opwinding, liep Gerschtanowitz de straat op, de Sterrenlaan in. ,,Dit is heel bijzonder’’, vond de presentator. ,,Je zag gelijk hoeveel dit voor haar betekent. Ze kan het zo goed gebruiken om de aanpassingen aan haar huis te betalen! Geweldig dat een prijs zoveel kan oplossen.’’