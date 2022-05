Zó hevig slaat de bliksem zelden in: ‘Bijna de hele straat moest ontruimd worden’

Buurtbewoners kunnen er een paar uur later nog altijd niet over uit. Ze werden donderdag rond 05.45 uur opgeschrikt door een harde knal, die ze inmiddels hebben omgedoopt tot ‘de knal van Hoevelaken’.



,,Ik ben me rot geschrokken. Ik heb nog nooit gehoord hoe een bom klinkt, maar ik denk dat deze knal er dicht bij in de buurt kwam”, zegt een bewoner van de Leeuweriklaan. „De hele straat zat rechtop in bed.”