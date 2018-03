Zo voorkom je een schoorsteenbrand: 3 tips van de brandweer

Je kan het risico op een brand verkleinen door volgens de omgekeerde methode te stoken. Dit wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Onderzoek in Zwitserland wees uit dat deze manier tot de beste resultaten leidt en zorgt voor minder aanslag in de schoorsteen.



Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer gloeien, kan de luchttoevoer dicht.



3. Brand? Niet blussen!



Als je rustig voor de haard zit met een glaasje wijn en je hoort een loeiend geluid uit het rookkanaal, kom dan gelijk in actie. De brandweer schrijft het volgende stappenplan voor:



Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in het huis te voorkomen. Vervolgens sluit je direct hierna de schoorsteenklep. Ook sluit je de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deuren.



Tot slot bel je direct 112 en ventileer je het huis in verband met kans op koolmonoxidevorming. Blus nooit met water. Bij een schoorsteenbrand ontstaat stoomvorming, door het blussen met water kan het rookkanaal door de druk scheuren, of kan er zelfs een explosie ontstaan.