Zoekactie naar vermiste Dennis (25) nu ook in Wapenveld, politie onderzoekt tips

,,We doen er alles aan om hem te vinden’’, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. Vanwege het onderzoek, kan ze weinig over de zoekactie vertellen.



Wel laat ze weten dat zowel de marechaussee als Staatsbosbeheer naar Dennis uitkijkt. Ook is het zoekgebied uitgebreid tot buiten Apeldoorn en wordt bijvoorbeeld in Wapenveld gezocht.



Coenen: ,,Er is heel de nacht doorgezocht. We zijn op meerdere plekken geweest naar aanleiding van binnengekomen tips.’’ Het leverde tot nu toe nog niets op. Wel is de politie blij dat mensen meedenken. ,,Het advies is nog steeds om contact op te nemen als je Dennis ziet lopen of hebt zien lopen.’’